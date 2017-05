Daniele Rugani ko a causa di di un'infrazione della corticale della testa del perone. Il responso, seppur non ufficiale, è sembrato il più scontato: stagione finita. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, potrebbe non essere così. A seconda della gravità dell'infrazione, il centrale potrebbe cavarsela in 20 giorni, rientrando così in tempo per la finale di Coppa Italia o, eventualmente, quella di Champions League.