È una Juve spezzata in due. Potenzialmente esplosiva, a tratti già spettacolare e straripante quando attacca. Pur rinunciando ai colpi grossi del calciomercato, Douglas Costa e Bernardeschi devono ancora far breccia nel cuore di Max Allegri e sradicare la maglia da titolare ora a Cuadrado, ora a Mandzukic. Ma è anche una Juve che continua a soffrire davvero troppo, contro qualunque avversario. Non è stata solo una sbandata iniziale quella col Genoa, al di là dei rocamboleschi gol subiti c'è stato un avversario di sicuro non irresistibile che è stato in grado di entrare con un'eccessiva frequenza in area di rigore. Così il Cagliari al debutto ha costretto agli straordinari Gigi Buffon, mentre l'acqua imbarcata in Supercoppa è già storia senza scomodare le varie amichevoli. Che sia una questione di assetto o di uomini, rimane il fatto che la Juve dovrà trovare nuovi equilibri. Anche tattici, non soltanto. E in tal senso, dal mercato bisognerà o bisognerebbe quantomeno passare. Mancano cinque giorni al gong, alla Juve manca davvero qualcosa: ed è qualcosa di importante. Le estenuanti trattative per Schick e Keita, vadano come vadano, sono giuste e giustificabili anche perché fanno parte di quelle situazioni di mercato di cui provare ad approfittare. Ma non sono e non possono più essere considerate delle priorità. Queste portano ad un altro centrocampista di alto livello, che possano portare la Juve a consolidare una mediana a tre che possa proteggere maggiormente una difesa ballerina come non era da anni. In aggiunta o in alternativa ad almeno un difensore di spessore, che sappia tappare una falla come quella che sembra presente sulla fascia destra di difesa e che stanno riuscendo a colmare né Barzagli, né Lichtsteiner e De Sciglio.

GLI OBIETTIVI – Mentre si lavora ai fianchi con Jorge Mendes per poter trasformare in un'occasione last minute due profili come Andre Gomes e Renato Sanches, che la Juve vorrebbe portare a Torino solo se in presito, è per Kevin Strootman che Marotta e Paratici potrebbero essere disposti a effettuare un grosso investimento. Anche vicino ai 40 milioni, nel caso in cui la Roma aprisse alla cessione. E forse solo per Strootman, individuato come l'uomo giusto, la Juve potrà spezzare il regime di un mercato sul sottile filo del pareggio di bilancio tra entrate e uscite. In difesa, poi, sembrava fatta ormai per Howedes e invece si lavora ancora in bilico non tanto per una valutazione complessiva quanto di una formula che vede lo Schalke spingere per la cessione definitiva e la Juve dei milioni e della insistere con il prestito come ammesso pubblicamente da Marotta: uomo giusto o no, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi. Le proprie condizioni che da sempre vedono la dirigenza bianconera fare la voce grossa sul mercato anche a costo di perdere un obiettivo inseguito a lungo, forse andrebbero riviste.



@NicolaBalice