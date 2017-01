Un'idea di mercato, che potrebbe diventare realtà. L'addio probabile di Evra, che entro domani prenderà una decisione definitiva sul suo futuro (ha offerte da Francia e Inghilterra), potrebbe aprire nuovi scenari per la corsia sinistra della Juventus. Oltre a Kolasinac dello Schalke, che Marotta ha bloccato per giugno, non è tramontata la pista che porta a Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 in forza all'Atalanta ma di proprietà della Juve. A confermarlo il suo agente Davide Lippi, intercettato da Tuttojuve.com: "E' cresciuto nella Juventus, in Primavera ha fatto cose importanti vincendo anche il Premio Golden Boy al Torneo di Viareggio. E' un giocatore sul quale la società bianconera ha sempre puntato. E' andato un po' in giro per cercare di farsi le ossa, quest'anno ha trovato la sua dimensione e penso anche il suo ruolo, perché l'esterno di fascia basso, che giochi a tre o quattro, credo possa essere il ruolo del suo futuro. Sta dimostrando grandi cose. Ritorno alla Juventus a gennaio? Il giocatore ha un accordo con l'Atalanta su una base biennale, ma c'è un diritto di controriscatto, quindi di base è un giocatore della Juventus. Adesso sicuramente un pensiero è stato fatto, ci stiamo pensando. Vedremo, ci sono ancora dieci giorni di mercato".