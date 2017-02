Leonardo Spinazzola ha vissuto anche ieri un pomeriggio da protagonista con la sua Atalanta. In piena lotta per l'Europa League, i nerazzurri di Gasperini hanno abbattuto il Palermo anche grazie all'esterno scuola Juve, abile nel fornire l'assist per il gol dell'1-0 di Conti. Il prestito dell'esterno classe '93 alla Dea scadrà solo nel giugno 2018 ma, viste le sue recenti prestazioni, la dirigenza bianconera sembra intenzionata a intavoltare una trattativa con Percassi per anticiparne il rientro alla base.