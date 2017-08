La Juventus continua ad insistere per Spinazzola, ma il suo mancato acquisto sta bloccando anche un'importante operazione in uscita per il club bianconero. Secondo Sky Sport, infatti, Marotta e Paratici non daranno il via libera alla cessione di Asamoah al Galatasaray (c'è già l'accordo su tutto) finchè non arriverà il sì per l'esterno dell'Atalanta.