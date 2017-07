Leonardo Spinazzola sarà un giocatore della Juventus la prossima stagione. La società ha deciso e l'opposizione dell'Atalanta non potrà interferire con la volontà dei bianconeri. Per mantenere i buoni rapporti con i bergamaschi, però, si userà una contropartita per sbloccare l'affare. Le più apprezzate dagli orobici parlano di Rolando Mandragora, centrocampista classe '97, e Riccardo Orsolini, coetaneo attaccante e fresco capocannoniere del Mondiale Under 20 in Corea.