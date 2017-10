In un modo o nell'altro, la Juve trova tre punti vitali in ottica qualificazione agli ottavi. Ma è una brutta Juve, a lungo messa in scacco dallo Sporting. Chiellini prova a toppare le falle in difesa, Pjanic fa capire quanto è mancato, Douglas Costa al primo pallone giocato decide il match. Ecco le pagelle di Calciomercato.com.

Juventus-Sporting Lisbona 2-1

JUVENTUS

BUFFON 6.5: prova a salvare Alex Sandro ipnotizzando in uscita Gelson Martins, sul rimpallo non può far nulla se non invocare il cielo...

STURARO 5.5: prove tecniche di trasmissione, tutto sommato senza infamia e senza lode rimediando con generosità e applicazione a quegli errori che restano una costante (84' DOUGLAS COSTA 7: al primo pallone, la decide lui almeno quanto Mandzukic).

BENATIA 5: da una sua uscita in ritardo si innesca la serie di episodi che a cascata portano lo Sporting in vantaggio, errore poi ripetuto ben prima che fosse costretto al forfait. A turno Allegri premia lui e Barzagli, dati i risultati aumenta il mistero sulla non fiducia a Rugani (46' BARZAGLI 6: contro gli 'Immobile' ormai soffre, contro i 'Dost' basta e avanza).

CHIELLINI 6.5: si batte e si sbatte, dietro è un leone che prova a rattoppare qua e là. Ma è uno, ne servirebbero almeno due.

ALEX SANDRO 5: certamente non fortunato in occasione della goffa autorete, ma il buco con cui spalanca la via della porta a Gelson Martins è errore gravissimo.

KHEDIRA 5.5: si inserisce e prova a tenere compatti i reparti apparendo però ancora lontano dalla versione del miglior Khedira ammirata in passato. Gioca un'ora, dura molto meno (62' MATUIDI 6: corre, corre, corre. In una Juve ferma come quella del secondo tempo, tutto questo serviva eccome)

PJANIC 6.5: la Juve non può farne a meno, per rabbia e furore agonistico quasi oltre che per le geometrie e il ritmo che impartisce alla palla. Sentenza da palla inattiva, in netta difficoltà nella ripresa.

CUADRADO 5.5: aiuta Sturaro restando a volte fin troppo basso, prova a farsi vedere anche in area sbagliando troppo spesso la scelta della giocata. Chiude terzino, è il quinto della stagione.

DYBALA 5.5: prova a prendersi la squadra sulle spalle facendo però molta più fatica di un mese fa, quando le stesse giocate gli riuscivano senza doverci nemmeno provare.

MANDZUKIC 6.5: Allegri a lui non rinuncia mai, lui vuole giocare sempre. Solo che sembra non averne quanto vorrebbe. Quando ci si trova ad annotare un suo traversone per la testa di Pjanic rimane sempre un certo qual senso di rovescio. Assente non giustificato fino al minuto 84, momento in cui risistema il verso nel senso giusto: mettendola in gol di testa su un cross ricevuto a centro area...Ed è il quarto gol consecutivo in Champions, record personale.

HIGUAIN 6: è ancora lento, è ancora prevedibile. Però lotta, si sacrifica, gioca per gli altri, in attacco è forse il meno peggio. In ogni caso per uno come lui non può certamente bastare.

All. ALLEGRI 5.5: se Benatia e Barzagli sono quelli delle ultime partite, l'esclusione continua di Rugani quando conta è qualcosa di difficile da spiegare. Juve anche sfortunata, ma Juve sempre distante da quello che ci si attende guardando a nomi e numeri. Con la giocata di Douglas Costa al primo pallone toccato si riprende tutta la fortuna venuta meno nelle ultime partite.

SPORTING LISBONA

RUI PATRICIO 6.5: il suo stile non sarà da manuale del portiere perfetto, è però efficace.

PICCINI 6: non c'è bisogno di strafare per uscire a testa alta dallo Stadium.

COATES 6: non va mai per il sottile, sa come farsi sentire da Higuain

MATHIEU 6.5: qualche mese fa fu il capro espiatorio nel crollo del Barcellona a Torino, questa volta fa valere i suoi centimetri

COENTRAO 6: non al meglio, usa tutta la sua esperienza per limitare Cuadrado (77' SILVA ng).

WILLIAM CARVALHO 6.5: a più riprese torna d'attualità nel mercato di casa Juve, piace più ad Allegri che a Paratici. Non sarà un fulmine ma davanti alla difesa quando serve la mazza chiodata invece del fioretto ha pochi eguali in Europa.

BATTAGLIA 6.5: seguire ora Pjanic, ora Dybala, non è semplice. Portato a spasso, all'inizio si arrangia e nel secondo tempo vince lui, nonostante la beffa finale (86' DOUMBIA ng).

GELSON MARTINS 6: spina nel fianco di Alex Sandro, non sempre preciso o lucido ma costantemente fastidioso (76' JOAO PALHINHA ng).

BRUNO FERNANDES 5.5: il faro dello Sporting di oggi è lui, si accende a intermittenza lasciando però troppo spazio a Douglas Costa in occasione del gol di Mandzukic.

ACUNA 6: forse più preoccupato di aiutare Coentrao che non di impensierire Sturaro, quando prende fiducia mette in mostra un repertorio tecnico ed un piede mancino di alta qualità.

DOST 5: non è la sua miglior serata.

All. JORGE JESUS 6: il vero spauracchio era lui, lo Sporting torna a casa sconfitto ma con la consapevolezza di poter dire la sua in ottica qualificazione.



@NicolaBalice