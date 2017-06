Sono ore decisive per Gerard Deulofeu. Scade oggi, infatti, il diritto di recompra del Barcellona nei confronti dell'Everton, un'opzione da poter esercitare per 12 milioni di euro con il giocatore che può però a sua volta rifiutare il trasferimento in blaugrana. Che venga riscattato dal Barça, ipotesi più probabile, o rimanga tecnicamente ancora un giocatore dei Toffees, ecco che il futuro dell'attaccante spagnolo resta in ogni caso tutto da scrivere. Deulofeu vuole giocare con continuità, questo il punto di partenza. Magari in un campionato come quello italiano che è apparso in questi sei mesi di Milan come la sua dimensione ideale, tanto da permettergli di rientrare nel giro della Nazionale dove vuole restare in ottica Mondiale. Ed il lavoro del suo agente Gines Carvajal continua incessantemente alla ricerca di una soluzione ritenuta ideale per la definitiva consacrazione del talento spagnolo, la cui stagione deve ancora concludersi con la finale dell'Europeo Under 21.



LA JUVE CI PENSA - Carvajal nel frattempo ha continuato a bussare a diverse porte, anche e soprattutto in Italia dunque. La strategia del Milan sta volgendo altrove, con la Roma di Monchi sono stati avviati diversi contatti. Ma c'è anche la Juve tra i grandi club interessati al profilo di Deulofeu: proposto dal suo entourage, la valutazione è attualmente in corso con Marotta e Paratici che rimangono possibilisti. Non è una priorità, ma se l'evoluzione del mercato dovesse vedere la Juve in difficoltà nello sbloccare altre prime scelte ecco che l'ipotesi Deuolofeu potrebbe anche decollare considerando una valutazione decisamente più abbordabile delle piste fin qui battute dai bianconeri: fissato a 18 milioni il diritto di riscatto non esercitato dal Milan, prezzo ancora ritenuto giusto dall'Everton in attesa di una contromossa del Barcellona.



@NicolaBalice

​