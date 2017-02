Sul futuro della panchina della Juventus non c'è ancora nulla di certo: lungi dal poter confermare o smentire una sicura permanenza di Allegri, infatti, la Juventus starebbe pensando a come sostituirlo nel caso in cui il tecnico toscano volesse davvero tentare l'avventura inglese alla guida dell'Arsenal. Da Spalletti a Paulo Sousa, i nomi circolati in questi mesi sono stati tanti e dall'edizione odierna de Il Resto del Carlino ne è spuntato un altro: si tratta di Eusebio Di Francesco. L'attuale tecnico del Sassuolo, tuttavia, fa gola anche a Roma e Fiorentina e sul suo contratto coi neroverdi è presente una clausola rescissoria da tre milioni di euro.