Lo scorso 25 settembre la Procura Federale ha inibito per 12 mesi il presidente Andrea Agnelli e comminato alla Juventus una multa di 300mila euro per responsabilità oggettiva. Il motivo è legato ai rapporti non consentiti con la tifoseria e per cui Agnelli è stato anche sentito in commissione antimafia.



Nei confronti della sentenza sia per Agnelli che per lo stesso club la Juventus ha presentato ricorso e secondo quanto riportato da l'Ansa entrambi i ricorsi verranno sottoposti all'esame della Corte d'Appello Federale il prossimo 15 novembre alle ore 15.00.