Doppio colpo per la Juve Stabia. La società campana sul proprio sito rende noto di aver acquistato il difensore Nicholas Allievi. Nello stesso comunicato rivela anche di aver ceduto Daniele Liotti, difensore del 1994, alla Feralpisalò in prestito con diritto di riscatto.



"S.S.Juve Stabia rende noto di aver perfezionato l’accordo con la Feralpisalo’ per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto a ricevere le prestazioni sportive del difensore Nicholas Allievi, classe ’92. Il difensore, nativo di Varese, ha indossato in Lega Pro le maglie di U.C.Albinoleffe e Feralpisalo’, collezionando complessivamente oltre 130 presenze, con 3 reti all’attivo."



"S.S.Juve Stabia rende altresì noto di aver ceduto alla Feralpisalò, con la formula del prestito con diritto di riscatto, del diritto a ricevere le prestazioni sportive del difensore Daniele Liotti, classe ’94."