La Juve aspetta l'Atalanta nel fortino Juventus Stadium per la gara valide per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. I bergamaschi dovranno fare davvero una gara importante, per andare contro pronostici e storia. A Torino, infatti, è notoriamente complicato, e a ciò si aggiunge che negli ultimi otto ottavi disputati i bianconeri hanno segnato in media tre reti a partita, e sono riusciti a passare al turno successivo in tutte le ultime dieci edizioni. Insomma, per Gasperini e i suoi ragazzi si tratta di un autentico tabù.