Uno striscione per chiarire una posizione. Quella dei tifosi della Juventus, che hanno detto la loro su Claudio Marchisio, il cui futuro in bianconero è in forte dubbio. "Non si tocca Marchisio" questo quanto apparso fuori dal centro sportivo di Vinovo. In scadenza nel 2020 il centrocampista classe 1986 nato a Torino non rientra nei piani di Allegri: in questa stagione tra campionato e coppe ha giocato complessivamente solo 456', spalmati su 11 partite. Troppo poco per sentirsi protagonista, ecco perchè a fine stagione, dopo aver parlato con estrema chiarezza con il club, potrebbe decidere di lasciare la Juve per sposare un nuovo progetto. Quasi sicuramente non al Milan, difficilmente in Italia, attenzione all'ipotesi Usa, dove Marchisio ha molti estimatori.