Non c'è pace per il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, la terza della carriera in un atto conclusibo della massima competizione europea, dopo quelle contro Milan e Barcellona.



'GRACIAS REAL MADRID' - In nottata infatti è apparso uno striscione sotto casa del portiere azzurro, in Toscana: la scritta, eloquente, riporta il testo "Gracias Real Madrid". Qualche tifoso avversario, o qualche burlone, ha voluto rimembrare la sfortunata notte di Cardiff alla mente dell'estremo difensore della Juventus.