La Juventus ci ha provato davvero. Voleva Kevin Strootman durante la scorsa estate, un'idea rincorsa da Marotta e Paratici e finita nel vicolo cieco della Roma che non ha mai voluto privarsi del suo centrocampista durante un agosto di fuoco con l'irruzione bianconera sull'olandese. Perché sì, la Juve ci ha provato e con due rilanci ha provato il dialogo con Monchi, Baldissoni e il presidente Pallotta pur di convincere la Roma a liberare Strootman. Missione impossibile, o quasi.



PALLINO DIFFICILE - Allegri lo avrebbe voluto volentieri nella sua Juve, per caratteristiche tecniche e di leadership; un rinforzo ideale che è stato inseguito spingendosi fino a oltre 30 milioni di euro, troppo pochi per la Roma che non ha voluto neanche farne una questione di prezzo. E adesso? Chissà che Strootman non possa tornare di moda il prossimo anno, dipenderà da lui, dalla Roma (che non ha intenzione di lasciarlo andare) e dalle strategie bianconere. Che oggi vedono Emre Can in cima alle priorità. Domani chissà, perché Strootman nei pensieri della Juve c'è stato...