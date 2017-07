Come riferito da Sky Sport, gli sforzi della Juventus, dopo il caso Schick, andranno su Federico Bernardeschi. I bianconeri andranno ancora con più decisione sul fantasista della Fiorentina, anche per riportare Mandzukic in attacco nel ruolo di vice Higuain. Nell'operazione con la Fiorentina potrebbe essere inserito Stefano Sturaro per abbassare il cash, ma bisognerà vedere la decisione della viola.