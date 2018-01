"Il mercato? In Italia lo vuole l'80% dei club, con alcuni più insistenti (Genoa, Atalanta e Sassuolo ndr), all'esteroed Everton principalmente”, ha detto Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, a ilBiancoNero.com. Il Valencia, appunto, club che da tempo insiste per il jolly di Massimiliano Allegri, schierato e da centrocampista e da terzino all’occorrenza. La Juventus al momento non vuole cedere il giocatore, maIl terzino del Valencia interessa e da tempo alla società bianconera.- Stefano Sturaro, utilizzato di rado da Massimiliano Allegri nonostante il suo grande eclettismo (molto apprezzato dallo stesso allenatore della Juventus), seppur sia intrigato dall’idea di giocare di più per il proseguo della stagione,Il feeling con Allegri e con la società è ottimo e a meno di cambi di programma ad oggi inattesi, Sturaro resterà. Nonostante questo, come riporta Tuttosport, la Juve continua a lavorare sulla pista Gayá. I bianconeri sono alle prese con il restyling delle fasce e guardano con interesse al 22enne, considerato in Spagna l’erede di Jordi Alba al Barcellona.Difficile a gennaio, ma in vista della prossima finestra di mercato il sacrificio del centrocampista può sbloccare l’arrivo di uno dei terzini più promettenti del panorama mondiale.