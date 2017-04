Stefano Sturaro è ormai diventato la prima alternativa a Mandzukic in avanti e il centrocampista ligure è stato protagonista nella gara di ieri, al San Paolo, in cui la Juve ha perso, ma ha comunque strappato il pass per la finale di Coppa Italia. E ai microfoni di Sky Sport racconta le sue sensazioni: "La negatività intorno alla Juve? Si la sentiamo, perché comunque le televisioni, i giornali e i social li guardiamo e sembra proprio che tutti vogliano vedere la Juve perdere. Però diciamo che le nostre rivincite ce le togliamo raggiungendo sempre i grandi traguardi e quest'anno siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni. La nostra consapevolezza aumenta tutti i giorni perché noi lavoriamo e sappiamo che dal lavoro settimanale si possono raggiungere grandi risultati. Le vittorie fanno morale. Come si dice: "vincere aiuta a vincere" e quindi è tutto di guadagnato".