Il "nuovo" vestito della Juventus non calza a pennello su Stefano Sturaro. L'ex centrocampista del Genoa, che a fine dicembre ha prolungato il proprio contratto fino al 2021, non ha una vera e propria collocazione tattica nel 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri. Il classe 1993 non è adatto per giocare nei due davanti alla difesa. Miralem Pjanic e Sami Khedira sono inamovibili e il duo Marotta-Paratici sta cercando nuovi innesti sul mercato per la mediana. Per Sturaro a centrocampo non c'è più posto.

VICE MANDZUKIC - Quest'anno Allegri, soprattutto a causa dell'infortunio di Marko Pjaca, ha schierato Sturaro sulla trequarti, da esterno sinistro. E' stato lui il vice-Mandzukic per buona parte della stagione, ma non ha mai convinto pienamente. Anzi, spesso e volentieri è apparso fuori dagli schemi dei bianconeri. Tramite il suo agente, Carlo Volpi, ha fatto sapere alla società bianconera di voler giocare con più continuità. In un centrocampo a tre, da mezzala, avrebbe potuto trovare più spazio. Nel 4-2-3-1, però, le chance per Sturaro diminuiscono drasticamente.



IL FUTURO - La società bianconera ha investito quasi 10 milioni di euro per acquistarlo, ma ora sta valutando una sua possibile partenza. Nella Juve formato Champions League lo spazio per Sturaro potrebbe ridursi notevolmente. Il Crystal Palace lo ha più volte cercato in passato e può tornare all'assalto in questa finestra di mercato. Attenzione anche all'ipotesi Lazio: la società biancoceleste è alla ricerca di un regista e di un incursore. Sturaro può essere il profilo adatto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Da non escludere anche l'ipotesi prestito: i bianconeri potrebbero lasciar partire il giocatore per farlo giocare con continuità.