La Juventus torna a pensare ad Andre Gomes come possibile rinforzo a centrocampo. Il nazionale portoghese era stato seguito da vicino già nella passata stagione ma i bianconeri si erano arresi di fronte al Barcellona che aveva trovato un accordo con il Valencia sulla base di 40 milioni di euro. Dopo una deludente prima stagione in Catalogna, però, i blaugrana potrebbero decidere di cedere il centrocampista e come riporta Eurosport il prezzo giusto per strappare Andre Gomes al Barça potrebbe essere intorno ai 35 milioni di euro.