Il futuro di Kwadwo Asamoah alla Juventus è in bilico. L'eclettico laterale ghanese è in scadenza di contratto e ancora non è chiaro se arriverà il rinnovo a fine stagione con i bianconeri. Motivo per cui tante squadre, Inter e Napoli su tutte, si interessano a lui. Secondo quanto riportato dal Sun, però, ci sarebbe anche il Chelsea di Antonio Conte, suo grande estimatore, sulle tracce di Asamoah. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.