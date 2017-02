Le strade di Arsenal e Juve son destinate a incrociarsi in maniera continua. C'è ovviamente il futuro di Max Allegri in questo intricarsi di destini, ma anche un mercato che vede tanti obiettivi in comune. A cominciare da quel Tiemoue Bakayoko che la Juve segue da oltre un anno e sembra essersi convinta a trasformare in un acquisto di prospettiva: e mentre i bianconeri prendono contatti col Monaco, ecco che dall'Inghilterra arriva la voce di un'offerta da oltre 20 milioni già pronta a partire da Londra sponda Arsenal.