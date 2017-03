Se la nuova esplosione di Kwadwo Asamoah sembra poter lasciare tranquilla la Juve a proposito del ruolo di vice-Alex Sandro anche in vista della prossima stagione, stante anche il sempre più probabile rientro alla base di Leonardo Spinazzola, ecco che invece non mancheranno investimenti e novità per risolvere la questione legata al terzino destro. Stephan Lichtsteiner, dopo il rinnovo 'tattico', rimane assolutamente sul piede di partenza al termine di una stagione vissuta sulle montagne russe a proposito del rapporto con la Juve tutta. Dani Alves solo ora sembra vicino all'essere quel giocatore strappato al Barcellona, ma tra la corte del Manchester City dell'amico Pep Guardiola e le maxi offerte cinesi potrebbe anche decidere di interrompere l'esperienza bianconera dopo una sola stagione. Che ne serva uno o che siano addirittura due i terzini destri da portare a Torino, continua incessante il casting da parte di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Con un ritorno di fiamma che in queste settimane sembra aver riacceso l'interesse per un pallino mai passato realmente di moda: Joao Cancelo del Valencia.

FINALE DA CAMBIARE - Il club spagnolo versa in condizioni economiche che definire problematiche significa utilizzare un eufemismo. Inevitabile dover fare cassa con i propri gioielli prima che sia troppo tardi. Soprattutto considerando alcuni investimenti che dovranno essere completati, su tutti proprio quello che porterà Simone Zaza a diventare definitivamente un calciatore del Valencia per ben 16 milioni più 2 di bonus, oltre ai 2 già versati per il prestito. Una situazione che non porterà a parlare di scambi, ma che ha visto i due club tornare a parlare in maniera approfondita proprio di Cancelo, attualmente valutato anche più di Zaza ma con il Valencia pronto ad ascoltare per necessità ogni offerta. La Juve lo segue da tempo, fin dai tempi del Benfica e già nella passata stagione ha effettuato ben più di un sondaggio. L'evoluzione tattica che lo ha visto giocare spesso e volentieri anche ala destra, ben più del passato, è motivo di interesse ulteriore, con le varie relazioni degli osservatori bianconeri che continuano a fornire pareri positivi. È ritenuto in sostanza pronto, molto più di quanto capitato nella passata stagione e la Juve ora è pronta ad effettuare una prima offerta importante. Jorge Mendes ha già strizzato l'occhio all'operazione, nel tentativo ennesimo di completare la prima operazione in sinergia con la Juve: ma attenzione alla concorrenza del Barcellona, in inverno vicinissimo a bruciare la concorrenza. Che siano ora i bianconeri a restituire lo sgarbo Andre Gomes? Stessi protagonisti, finale diverso: la Juve ci spera, la Juve ci prova.



@NicolaBalice