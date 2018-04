La Juventus pensa in grande per l'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, due sono i nomi che stuzzicano la società bianconero: Edinson Cavani e Antoine Griezmann. Il primo ha una situazione da monitorare, visto che in estate può lasciare il PSG nonostante abbia ancora due anni di contratto; il secondo, invece, è un sogno, visto l'interesse di Barcellona, United e proprio PSG. Per l'ex Napoli servono tra i 50 e i 60 milioni, il francese invece ha una clausola da 100 milioni (e uno stipendio da 12 milioni sino al 2022, 8,5 quello dell'uruguaiano).