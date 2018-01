Che Matteo Darmian sia un obiettivo concreto della Juventus per la corsia difensiva non è più un segreto. I bianconeri stanno lavorando da tempo sul terzino del Manchester United, che in Italia piace anche alla Roma. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, tuttavia, José Mourinho ha intenzione di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione: Darmian non è una prima scelta per il tecnico portoghese, che tuttavia lo considera un'importante alternativa per lottare su tutti i fronti. A giugno, ovviamente, la situazione cambierà e l'ipotesi cessione si farà nuovamente concreta. La Juve è vigila sulla situazione.