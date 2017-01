Manca una settimana alla chiusura della sessione di calciomercato e questi sette giorni potrebbero bastare per modificare il futuro di Hernanes: sul centrocampista brasiliano, infatti, è tornato vivo l'interesse del Genoa, in quanto Juric ha individuato in lui il regista ideale per il suo Grifone, rimasto orfano di una pedina fondamentale come Rincon. Allegri, dal canto suo, non reputa il Profeta un titolare inamovibile, ma ne fa comunque un utilizzo importante per permettere a giocatori come Khedira e Marchisio di concedersi qualche turno di riposo: perciò, quindi, se il centrocampista ex Lazio dovesse salutare, la dirigenza bianconera dovrà approfittare di queste ultime ore di mercato per rimettere in ordine la linea mediana.