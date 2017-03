Idee, tentazioni, contatti. Per il mercato sono i mesi della semina, telefonate e incontri top secret, scouting operativo prima di affondare i colpi. Più avanti sarà tempo di raccogliere. Eppure, la Juventus ha già le idee chiare come spesso capita con la gestione Marotta-Paratici; senza perdere di vista le giovani opportunità con contratti vantaggiosi, da Goretzka a Dahoud, entrambi a scadenza 2018 (sul secondo c'è il Borussia Dortmund in pressing). Ma senza dimenticare Keita Baldé, perché chi vedrà terminare il proprio contratto tra un anno e non ha ancora firmato, diventa automaticamente un'occasione estiva.



LA SITUAZIONE - La Juventus ha sempre apprezzato molto l'attaccante della Lazio per colpi, qualità e personalità. Un classe '95 che da anni si conferma a buoni livelli in Serie A non può che avere qualcosa di notevole, i dirigenti bianconeri lo sanno bene così come conoscono la sua situazione contrattuale. Non c'è ancora accordo per il rinnovo, nel 2018 scadrà il contratto e adesso Lotito dovrà decidere cosa fare del futuro di Keita. Mentre insiste per firmare il nuovo accordo, ma l'intesa non c'è. Senza soluzioni immediate, si dovrà aprire il bivio da maggio: fissare un prezzo e cederlo o rischiare fino alla fine di perderlo a zero pur di tentare il rinnovo?



JUVE AI SALDI - Da parte sua, la Juve scruta e si informa su questa situazione che ad oggi non vede passi avanti concreti. Anzi, su Keita rimane attenta ma non farà follie nella prossima estate. Non pensa di investire su una base d'asta da 30/35 milioni, la valutazione eventuale di Lotito. Prenderebbe Keita solo come occasione, l'assalto diventerebbe automatico a una condizione: scadenza di contratto e prezzo di saldo, opportunità da sfruttare. Altrimenti, Keita non sarà subito bianconero visto che ha ancora un carattere da limare in certi aspetti e tanti miglioramenti tecnici (anche sulla continuità) da completare. E così, i bianconeri restano vigili. Se il prezzo dovesse abbassarsi o il contratto continuare a non essere rinnovato, la Juve sarebbe in fila. Ma finché non sarà in saldo o addirittura a parametro zero, Keita resterà solo una tentazione.