La Juve è da tempo al lavoro per provare a vincere la concorrenza di Inter e Milan per Keita Balde, magari approfittando di un rinnovo che non arriva con la Lazio. Ma il Daily Star fa saltare il banco, segnalando come oltre alle tre grandi d'Italia ci siano ora e siano sempre più convinte ad accelerare sul biancoceleste anche Chelsea e Arsenal.