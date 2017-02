La Juventus è al lavoro per assicurarsi un altro giovane per il futuro. Il difensore brasiliano classe 1997 è in cima alla lista di Marotta e Paratici, si è distinto con l'Under 20 della Seleçao e adesso è in corso una trattativa con il San Paolo, proprietario del suo cartellino. Lo ha confermato il presidente del club sudamericano. E Lyanco è in attesa, come spiega l'agente Fabio Mello ai nostri microfoni: "Adesso siamo in attesa della decisione del San Paolo sulla contro-proposta da fare alla Juventus e all'Atlético Madrid", le sue parole.



LE CIFRE - Al momento, la fase di stallo precede la chiusura definitiva della trattativa con gli spagnoli o con la Juve, entrambe le squadre sono in corsa. In particolare, la dirigenza bianconera ha messo sul tavolo una cifra vicina ai 5 milioni di euro per Lyanco, considerato con Caldara e Rugani uno dei difensori del futuro per la Juve che verrà.