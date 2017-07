Per Douglas Costa è fatta, con Federico Bernardeschi si punta a chiudere a breve. Sistemati gli esterni, la Juve cerca un altro colpo a centrocampo. Serve un centrale fisico, da alternare a Khedira: in cima alla lista c'è Blaise Matuidi del Psg. In settimana è previsto un incontro della dirigenza bianconera con Mino Raiola, procuratore del calciatore. Incontro che potrebbe essere risolutivo secondo i bookmaker: la Juve, si legge su Agipronews, è la prima destinazione possibile per il centrocampista francese e la quota sui bianconeri negli ultimi giorni è scesa da 3,00 a 2,50. Distanti le altre concorrenti: a 8,00 il Manchester United, a 15,00 l'Arsenal, ma non è escluso che Matuidi possa restare al Psg, nonostante sia in scadenza. L'ipotesi francese viaggia a 1,80.