La Juve si guarda attorno, aspetta se c'è da aspettare. Il mercato vede ora il centrocampista quale principale obiettivo, non l'unico ma ultimo tra le esigenze di partenza ancora scoperte al netto di tutte quelle opportunità da cogliere al volo (vedi Keita, vedi difesa da completare). Sfumato Matic, rimandato Emre Can, congelato N'Zonzi. Il lavoro su più tavoli portato avanti in questi mesi da Marotta e Paratici non ha ancora trovato una trattativa capace di arrivare al lieto fine. E in attesa che l'effetto Neymar possa smuovere il mercato internazionale anche a centrocampo (radar puntati soprattutto su Madrid e Barcellona), ecco che procede la guerra di posizione col Paris Saint Germain per Blaise Matuidi. Negli scorsi giorni sono proseguiti i contatti diretti tra i due club, con il Psg che ora sembra nuovamente disposto a trattare senza sgradite sorprese prima dell'atto finale. Ma la distanza tra domanda e offerta è rimasta immutata. Tocca ora quindi a Mino Raiola provare a limare questo gap, nel tentativo di portare via da Parigi il suo assistito senza dover aspettare un'altra stagione.

IL SUMMIT – Proprio in queste ore è in programma un incontro tra Raiola e Antero Henrique, direttore sportivo del Psg. E se inevitabilmente verrà discussa la posizione di Marco Verratti in uno dei primi incontri dopo il cambio d'agente del centrocampista italiano, sarà proprio Matuidi ad occupare il primo argomento all'ordine del giorno. Ci ha provato, ci prova e ci proverà ancora Raiola a portarlo alla Juve: se il club bianconero ha fatto sapere di poter alzare senza fare follie l'ultima offerta da 15 milioni aggiungendo bonus fino ad un massimo di 20, ora è necessario che il Psg abbassi le proprie pretese rispetto alla richiesta da 25 milioni più bonus fin qui sempre ribadita. Una condizione necessaria per portare avanti la lenta trattativa con la Juve, prima di dover eventualmente riconsiderare nuove proposte con lo United sempre attento alla situazione nonostante la recente firma di Matic. Nuovi sviluppi sono quindi attesa tra questa sera e domani, senza fretta prosegue la caccia al centrocampista della Juve.



@NicolaBalice