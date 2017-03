Attenta Juve, la strada che porta a Meret non è poi così libera. Come riporta Tuttosport, infatti, sul talento classe '97 dell'Udinese, individuato come perfetto vice Buffon, si stanno muovendo diverse big europee. Per la precisione Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United. Per adesso solo sguardi, ma qualora in Europa dovesse partire un valzer dei portieri, Meret potrebbe esserne coinvolto.