La Juventus è una delle squadre interessate a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che ha già messo a segno sei gol in questa stagione. Arrivato nella capitale per soli 9 milioni un anno e mezzo fa, Lotito ne chiede ben 30 per cederlo la prossima estate. Lo riporta Libero in edicola questa mattina