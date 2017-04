Alexis Sanchez sta divenendo sempre più un obbiettivo inarrivabile per la Juventus. La concorrenza per il giocatore Arsenal è altissima, e i bianconeri sono costretti a dover competere con club dal potere economico non paragonabile al proprio.



Oltre al Manchester City, sul cileno ora compare anche il Paris Saint Germain. A riferirlo dalla Francia è l'Equipe, che parla si Sanchez come uno dei rinforzi a cui stanno pensando a Parigi, e i soldi per una simile operazione di mercato non mancherebbero.