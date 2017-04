Juventus più Schick. I bianconeri entrano in corsa per l'attaccante ceco della Sampdoria, che stanno cercando di prenotare con una mossa "alla Caldara", lasciandolo un altro anno a Genova prima di portarlo a Torino. Il "nuovo Ibra" interessa anche all'Inter, così come un altro giovane blucerchiato: il difensore slovacco Skriniar.



DERBY D'ITALIA - I duelli sul mercato non finiscono qui. Sempre secondo Tuttosport, Dybala si terrà la maglia numero 21 e così la Juve offre la 10 a Bernardeschi della Fiorentina. Restando in Italia, un altro obiettivo in comune con i nerazzurri è il giovane centrocampista senegalese del Pescara, Coulibaly, già paragonato a Pogba e prossimo avversario dei bianconeri sabato in campionato.



MERCATO ESTERO - Per quanto riguarda invece il mercato estero, viste le pretese economiche del cileno Alexis Sanchez (Arsenal), l'Inter sogna Mbappé. Ausilio ha già contattato il Monaco: oltre al giovane attaccante francese, piace il trequartista portoghese Bernardo Silva. Infine il ds nerazzurro ha messo gli occhi sul giovane centrocampista belga dell'Anderlecht, Tielemans.