Matuidi e N'Zonzi possono aspettare. La Juve sa esattamente cosa serva per acquistarli, con le richieste di Psg e Siviglia che sono delineate senza troppi margini di trattativa per il club bianconero. Per Emre Can è pronta una nuova offerta, in attesa che il Liverpool faccia un prezzo o quantomeno apra alla trattativa. E mentre Zidane continua a tenersi stretto Kovacic, ecco che sul fronte italiano la Juve lavora per l'ennesimo colpo gobbo, in un contesto che vede Marotta e Paratici poter ricercare obiettivi di primo piano facendo valere le proprie condizioni. Così, nasce o per meglio dire rinasce l'idea legata a Kevin Strootman. Che potrebbe quindi premiare la strategia di attesa della Juve a proposito del centrocampista, senza forzare oltre le proprie disponibilità economiche aspettando l'occasione giusta.

LA SITUAZIONE – La Juve ci prova per Strootman, eccome se lo fa. Uscendo allo scoperto se necessario. Lontani i tempi invernali, quando prima del rinnovo e poco dopo la sessione di gennaio, la SEG aveva ottenuto il permesso di cercare acquirenti da parte di una Roma che ancora non aveva identificato i partenti necessari per fare cassa: circa 25 milioni il costo dell'operazione in quella fase, con l'Inter molto più convinta di una Juve che troppi dubbi aveva ancora a riguardo delle condizioni fisiche dell'olandese. Un amore non sbocciato insomma, poi il rinnovo con la clausola a 45 milioni e il rinvio di un'ipotesi cessione alla prossima stagione, con tanto di frasi non proprio al miele di Strootman nei confronti della Juve. Ma il tempo scorre e si porta via parecchio, compresi i dubbi a proposito dello stato fisico di Strootman. Che a questo punto del mercato torna assolutamente d'attualità: la Roma non ha ancora ripianato completamente la propria situazione economica, a tal punto da poter avere bisogno di un'altra cessione eccellente per sbloccare il mercato in entrata e l'affare Mahrez in particolare, in tal senso la difesa sembra aver molto più bisogno di Manolas che non il centrocampo di Strootman. Con la Juve che, sempre a caccia del centrocampista, ha ripreso i contatti con la SEG non soltanto per discutere come capitato nelle scorse settimane di De Vrij: pronta a partire una prima offerta da 25 milioni più bonus, vicina alla cifra ipotizzata a inizio 2017. Troppo bassa per la Roma per ora, che pur senza la scure della clausola rescissoria ad agosto non vorrebbe scendere troppo dalla valutazione di 45 milioni. Parti quindi piuttosto lontane, ma al lavoro per limare le distanze, con la Juve piuttosto convinta di poter arrivare all'obiettivo senza dover sfondare il muro dei 30 milioni: un nuovo braccio di ferro è in arrivo, il calendario costringe i due club a prendere una decisione, in un senso o nell'altro, senza andare troppo in là nel tempo.



@NicolaBalice