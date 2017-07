Le sorprese sono sempre dietro l'angolo sul calciomercato. Dopo l'addio di Dani Alves, la Juventus cambia in corsa i propri piani. I bianconeri hanno deciso di puntare su Bernardeschi (oggi a Milano è in programma l'incontro tra il suo agente Bozzo e il dirigente viola Corvino, poi domani o giovedì il presidente Cognigni vedrà Marotta), Matuidi (in settimana è previsto un faccia a faccia tra Raiola e Marotta) e Danilo (c'è il suo sì, ma bisogna ancora trattare per trovare un accordo col Real Madrid). Secondo La Stampa, la Juve segue anche altri terzini come il milanista De Sciglio, il franco-ivoriano Aurier del PSG e l'olandese Tete dell'Ajax.



INTER SU N'ZONZI E DOUGLAS COSTA - Quest'ultimo era stato accostato pure all'Inter, che a sua volta è pronta a virare su due (ex?) obiettivi dei bianconeri: N'Zonzi e Douglas Costa. Come si legge sul Corriere dello Sport, nella trattativa per il centrocampista del Siviglia può essere inserito Jovetic come parziale contropartita tecnica. L'attaccante montenegrino piace pure alla Sampdoria.



POKER PER DI MARIA - L'ala brasiliana del Bayern Monaco viene inserita dalla Gazzetta dello Sport in una lista che comprende altre 5 alternative nello stesso ruolo: il tedesco Brandt (Bayer Levekusen), l'ucraino Konoplyanka (Schalke), il senegalese Mané (Liverpool), il francese Thauvin (Marsiglia) e l'argentino Di Maria (PSG). Per quest'ultimo, secondo Tuttosport, l'Inter è pronta a calare un poker d'assi: Handanovic, Kondogbia, Joao Mario o Perisic come possibili contropartite. In caso di addio al portiere sloveno, Sabatini contenderebbe il polacco Szczesny alla Juventus, frenata dai temporeggiamenti di Neto, ancora a metà strada tra Valencia e Watford.



BORJA E BASTONI - Intanto, aspettando l'arrivo di Borja Valero dalla Fiorentina magari già al raduno di giovedì, i nerazzurri si avvicinano al giovane difensore Bastoni dell'Atalanta: l'annuncio dell'acquisto è imminente, va ancora capito se il giocatore arriverà a Milano subito o in futuro. Per il reparto arretrato da Roma rimbalzano nuove voci (non confermate) sull'interesse per Fazio.