La Juve segue Jeremy Toljan, esterno classe '94 in forza all'Hoffenheim, ma, come riferisce la Bild, la società bianconera non è sola. Su di lui c'è anche il Lipsia, che è pronto a sferrare l'offensiva in estate, e soprattutto ci sarebbe il nuovo Milan cinese, a caccia dei profili giusti per ripartire.