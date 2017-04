La Juventus sarebbe sulle tracce di Nico Gaitàn, centrocampista e ala dell'Atletico Madrid. A riportarlo dalla Spagna è As, che insiste sugli intensi rumors di mercato che collegherebbero i bianconeri al classe 1988 dei colchoneros.



Gaitàn sarebbe quindi uno dei nomi caldi nell'agenda della Juve per la prossima sessione estiva di calciomercato, essendo un giocatore maturo e di esperienza come ha dimostrato anche in passato al Benfica, inoltre l'argentino è dotato di una strategica polivalenza potendo ricoprire più ruoli in mezzo al campo.



Il problema è dato però dalla volontà del tecnico Simeone, perché l'Atletico sarebbe invece disposto a trattarne la cessione.