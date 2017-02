La Juve non ha abbandonato la pista Goretzka, centrocampista dello Schalke 04 che ha convinto a ogni osservazione e, intanto, deve registrare l'inserimento del Milan. Anche il club rossonero è rimasto affascinato dal talento del tedesco e, in caso di ritorno in Europa, è pronto a sferrare l'assalto. Goretzka piace tanto a Paratici, ma per adesso non è un obiettivo primario.