Lo scorso anno è stato capocannoniere della Juventus Primavera e, sebbene le strade si siano divise, a Torino non l'hanno certo dimenticato. E hanno già pronto il piano per prenderlo appena i tempi saranno maturi. Parliamo, naturalmente, di Andrea Favilli (fonte foto: Pincenotime), autore di una doppietta anche oggi contro il Trapani e al quinto gol in Serie B. Da quando ha iniziato a segnare non si è più fermato, a conferma di quelle doti che avevano spinto la Juve allo scontro con il Livorno. In estate le cose non sono andate come previsto, ma, in occasione dell'affare Orsolini (che in comune con il pisano ha il procuratore, Di Campli), i bianconeri hanno posto le basi per (ri)portarlo a Torino in futuro. E alla luce delle ultime prestazioni, Paratici e Cherubini ci hanno visto parecchio lungo.