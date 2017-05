Meanwhile, somewhere in Manchester pic.twitter.com/vJt35aQuNn — B/R Football (@brfootball) 3 maggio 2017

Gioia incontenibile per la, che con il 2-0 in casa delè a un passo dalla finale di, sorride forse un po' meno chi la massima competizione europea la guarda da casa ripensando allo sliding doors dell'estate:, ceduto alper più di 100 milioni di euro serviti poi ad acquistare, autore della doppietta decisiva al Monaco. Il web non ha pietà per il centrocampista francese, che con i Red Devils si gioca comunque l'accesso alla finale di Europa League, e allora scatta l'ironia: diventata ormai virale un fotomontaggio che lo ritrae assorto davanti al televisore a guardare... l'esultanza del Pipita!