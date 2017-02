La Juventus ha comunicato pochi giorni fa il suo bilancio definitivo del semestre con una crescita notevole. E sicuramente l'operazione di maggiore impatto è stata la cessione di Paul Pogba al Manchester United: con quell'affare, la Juve ha totalizzato ufficialmente 96,5 milioni di plusvalenza. A questa cifra andranno poi ritoccati i bonus che alzerebbero la quota. C'è da aggiungere però la chiarezza definitiva sull'incasso dedicato a Mino Raiola: alla voce oneri da gestione diritti calciatori, si registrano € 31,8 milioni di oneri accessori su diritti pluriennali calciatori non capitalizzati. Si tratta dei compensi riconosciuti ad agenti FIFA per servizi resi in occasione della cessione di contratti di prestazione sportiva e in occasione dell’acquisizione o del rinnovo dei contratti, qualora il compenso sia condizionato alla permanenza del calciatore quale tesserato della società. Nel dettaglio, €26,1 milioni sono imputabili alle commissioni riconosciute a Raiola che ha chiuso l'affare Pogba con lo United.