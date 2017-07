.@13Szczesny13 already has a message for you all pic.twitter.com/HwXxJHcHv1 — JuventusFC (@juventusfcen) July 18, 2017

si appresta a diventare un nuovo giocatore della. Il club bianconero è pronto a chiudere l'acquisto dell'ex portiere della Roma che arriva a titolo definitivo dall'Arsenal. Oggi il giocatore polacco si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma su i contratti.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Szczesny si sottoporrà alle visite mediche nel primo pomeriggio di oggi.Ecco le prime parole di Szczesny da nuovo giocatore della Juventus.Wojciech Szczesny (foto twitter Juventus)Ecco la foto all'esterno dell'aeroporto Caselle. Ora andrà al JMedical per le visite mediche di rito.La Juventus ha chiuso l'accordo con l'Arsenal per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni di Szczesny per una cifra che si avvicina agliIl giocatore dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2021.