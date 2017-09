Impegnata in campo tra Serie A e Champions League, la Juventus è al lavoro anche sul mercato. Nonostante la sessione estiva dei trasferimenti si sia chiusa meno di tre settimane fa, Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno già programmando il futuro del club campione d'Italia. Un futuro che sarà senza Gigi Buffon, se il capitano bianconero confermerà l'intenzione di ritirarsi a fine stagione. E così, oltre ad aver già acquistato Wojciech Szczesny dall'Arsenal per circa 15 milioni di euro, in casa Juve si valutano i profili di altri portieri: uno su tutti, Jan Oblak.



C'È IL CONTATTO - Negli ultimi giorni, come riporta Tuttosport, ci sono stati dei contatti tra alcuni intermediari del club campione d'Italia in carica e gli agenti del numero uno sloveno, diventato negli ultimi anni uno dei migliori a livello europeo nel suo ruolo. Il contratto con l'Atletico Madrid è in scadenza nel 2021, ma il giocatore ha rifiutato l'offerta per un ulteriore rinnovo e si è mostrato interessato ad ascoltare la proposta della Juve. Che, nella corsa al classe '93, si troverà di fronte il muro rappresentato dalla clausola rescissoria da 100 milioni voluta dai Colchoneros, che in casa bianconera sperano di abbassare grazie a qualche contropartita tecnica.