L'Evening Standard in UK attacca pesantemente Wojciech Szczesny. Il quotidiano sottolinea come a Wembley in occasione di Tottenham-Juventus fossero tutti molto sorpresi dagli atteggiamenti del portiere polacco: urla pesanti dalla panchina, provocazioni al Tottenham e ai suoi tifosi, comportamenti eccessivi con tanto di gesto di sfottò quando ha lasciato il campo. Da ex Arsenal, un modo di fare non gradito al Tottenham.