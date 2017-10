Rodrigo Bentancur ha coronato il sogno di esordire in nazionale maggiore. Al termine del match giocato tra la ‘Celeste’ ed il Venezuela sono arrivati anche i complimenti del ct Oscar Tabarez: “È stata una partita difficile, Bentancur ha dimostrato quello che può dare in campo. Era il momento giusto per vedere in azione qualche giovane.” In due mesi Bentancur ha già superato due esami, il primo a tinte bianconere il secondo, invece,‘Celeste’.