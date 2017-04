Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua al Corriere della Sera riguardo il ritorno dei quarti di Champions tra i bianconeri e il Barcellona di questa sera, dicendosi ottimista: "Barça e Juve hanno due... appetiti diversi. Dybala, Higuain, Cuadrado, Pjanic: sono tutti in una fase d’esaltazione forse irripetibile. Vogliono vincere, affermarsi, esserci, decidere. Chi ha più voglia a questi livelli vince. Troppi duelli si giocheranno su questa chiave generazionale.Tipo Iniesta e Pjanic. Il primo è un campione assoluto, una leggenda. Ma è già Iniesta. Pjanic vuole diventarlo, quindi farà di tutto. È quello che è successo all’andata. Pensate a Dybala e Messi. Tuttavia Paulo non potrà mai diventare come Leo. Ma, oggi come oggi, può essere più decisivo. Come la settimana scorsa a Torino".



FINE DI UN CICLO - Il ciclo d'oro blaugrana è agli sgoccioli, dunque? "Molti indizi suggeriscono che qualcosa s’è rotto, e non si aggiusterà. Tornerà grandissimo, ma questo è un momento di passaggio, di crisi. Per loro è una partita epocale: se perdono, se escono, qualcosa finisce per sempre. Mi preoccupa il loro orgoglio. Luis Enrique li farà partire a mille, terranno palla, saranno insistenti, proveranno a fare il Barça. Max sa benissimo cosa fare: pazienza e attenzione, acchiappare palla alla svelta e lanciare lungo per Higuain. Però occorre segnare, sennò è un guaio".