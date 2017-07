L'ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, è stato intervistato da La Stampa,in merito al mercato bianconero, a partire dalla questione centrocampista: "E' un giocatore manca, ma ho grande fiducia in Marotta e Paratici. Mi sarebbe piaciuto Tolisso: magari in un reparto a due non va bene, ma servono giocatori così, europei. Che magari difendono un po’ meno, ma attaccano. Perché? Basta guardare la finale di Champions: Modric e Kroos ci hanno tritato, sul lungo. I giocatori di grande qualità, se stanno bene e hanno continuità, alla fine sono più forti di chi fa solo legna.



MATUIDI O N'ZONZI? - "Mi piace Matuidi, che può giocare a due e a tre, un po’ meno N’Zonzi. La mia era Tolisso, Matic, che è un bel martello, e Matuidi, che è un giocatore elastico, molto europeo".



DANILO O COSTA - "Douglas Costa tutta la vita".



BERNARDESCHI - "Ha stile, raffinatezza nel tiro, visione di gioco. Ed è il giocatore italiano con i più grandi margini di miglioramento. Berardi, per dire, ormai ha quei movimenti e ha bisogno di una squadra che lavori per lui. E' già da Juve? La cosa importante è che abbia la personalità e gli attribuiti per sopportare quella maglia: se avrà disponibilità, può diventare un crack".



SCUDETTO - "La Juve sarà davanti a tutti: ha una casa già fatta e non di cartongesso. Mi auguro solo che riesca a tenere tutti".



ALEX SANDRO - "Sarebbe una cessione pericolosa: con Marcelo e Filipe Luis è il migliore del mondo".



ORIZZONTE JUVE - "La vedo in cinque finali di Champions nei prossimi dieci anni".