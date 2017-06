Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Itasportpress, variando da Buffon alla Champions League al mercato: £Condivido la decisione presa da Buffon, finché sta bene e vince è giusto continuare. Si smette solo quando si è rincoglioniti. Per vincere l’anno prossimo la Champions League, però, servono giocatori con le palle, perché perdere in quel modo, a Cardiff contro il Real Madrid, fa girare i co****ni! Bisogna fare vedere agli avversari il carattere. N’Zonzi? Non so chi sia".